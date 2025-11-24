Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет 21-22 декабря

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 18:38
    Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет 21-22 декабря

    Неформальная встреча лидеров СНГ, также официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдут в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    "21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная предновогодняя неформальная встреча лидеров СНГ. Помимо этой неформальной встречи будет вполне официальное заседание высшего Евразийского экономического совета", - сказал он.

    встреча лидеров СНГ Санкт-Петербург Юрий Ушаков
    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək

    Последние новости

    19:40
    Фото

    Кямран Алиев пригласил генпрокурора Румынии в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:34

    МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в Х

    Другие страны
    19:26

    Азербайджан поздравил Бруней с 30-летием дипотношений

    Внешняя политика
    19:17

    Кислица: США и Украина обновили мирный план, сократив его до 19 пунктов

    Другие страны
    19:02

    Директор Loft Klinika арестован по делу о смертельном пожаре в Ясамале

    Происшествия
    18:58
    Фото

    Азербайджан и Эстония обсудили увеличение грузопотока из Китая в Европу

    Инфраструктура
    18:54

    Ушаков: Многие положения американского мирного плана приемлемы для России

    В регионе
    18:48

    Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

    Другие страны
    18:46

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на декабрь

    Внутренняя политика
    Лента новостей