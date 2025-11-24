Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет 21-22 декабря
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 18:38
Неформальная встреча лидеров СНГ, также официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдут в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.
Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная предновогодняя неформальная встреча лидеров СНГ. Помимо этой неформальной встречи будет вполне официальное заседание высшего Евразийского экономического совета", - сказал он.
