Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет 21-22 декабря

Неформальная встреча лидеров СНГ, также официальное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдут в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.

Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная предновогодняя неформальная встреча лидеров СНГ. Помимо этой неформальной встречи будет вполне официальное заседание высшего Евразийского экономического совета", - сказал он.