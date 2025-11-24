MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək
- 24 noyabr, 2025
- 18:50
MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü, eləcə də Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının rəsmi iclası 21-22 dekabr tarixlərində Sankt-Peterburqda keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov jurnalistlərə bildirib.
"21-22 dekabr tarixlərində Sankt-Peterburqda MDB liderlərinin Yeni il ərəfəsində ənənəvi qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək. Bu qeyri-rəsmi görüşdən əlavə, Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının rəsmi iclası da olacaq", - o deyib.
