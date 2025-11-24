İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 18:50
    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək

    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü, eləcə də Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının rəsmi iclası 21-22 dekabr tarixlərində Sankt-Peterburqda keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov jurnalistlərə bildirib.

    "21-22 dekabr tarixlərində Sankt-Peterburqda MDB liderlərinin Yeni il ərəfəsində ənənəvi qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək. Bu qeyri-rəsmi görüşdən əlavə, Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının rəsmi iclası da olacaq", - o deyib.

    Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет 21-22 декабря

