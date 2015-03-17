Неформальная встреча глав государств СНГ пройдет 8 мая в Москве
Неформальная встреча глав государств СНГ пройдет 8 мая в Москве
Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Неформальная встреча глав государств СНГ cостоится 8 мая в Москве. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, заявил глава администрации Кремля Сергей Иванов на заседании оргкомитета "Победа".
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Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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