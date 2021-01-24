Названо число новых случаев коронавируса в Грузии

Еще у 546 человек в Грузии за прошедшие сутки диагностирована коронавирусная инфекция, 1 456 человек вылечились, 17 пациентов скончались

Еще у 546 человек в Грузии за прошедшие сутки диагностирована коронавирусная инфекция, 1 456 человек вылечились, 17 пациентов скончались.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

На данный момент в соседней стране подтверждено 253 518 случаев COVID-19. Из инфицированных 242 085 человек вылечились и 3 055 умерли.

На карантине находится 511 человек, на стационарном лечении - 3 272 человека. 443 человека находятся на лечении в частных гостиницах.