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Названо число новых случаев коронавируса в Грузии

Названо число новых случаев коронавируса в Грузии Еще у 546 человек в Грузии за прошедшие сутки диагностирована коронавирусная инфекция, 1 456 человек вылечились, 17 пациентов скончались
В регионе
24 января 2021 г. 11:16
Названо число новых случаев коронавируса в Грузии

Еще у 546 человек в Грузии за прошедшие сутки диагностирована коронавирусная инфекция, 1 456 человек вылечились, 17 пациентов скончались.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

На данный момент в соседней стране подтверждено 253 518 случаев COVID-19. Из инфицированных 242 085 человек вылечились и 3 055 умерли.

На карантине находится 511 человек, на стационарном лечении - 3 272 человека. 443 человека находятся на лечении в частных гостиницах.

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