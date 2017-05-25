Названа статистика исключенных из рядов правящей партии Турции из-за вопроса, связанного с FETÖ

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "После попытки госпереворота в Турции 15 июля из рядов Партии справедливости и развития исключили 300 человек".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом на передаче "Neler Oluyor" на телеканале "TGRT Haber" заявил депутат от правящей Партии справедливости и развития (AKP) из Газиантепа Шамиль Тайяр.

По его словам, среди исключенных из партии есть председатель провинциального меджлиса, председатель муниципалитета и пр: "Об этом не говорят и не разглашают. Как будто на все закрывают глаза. Думаю, что и впредь будет продолжаться более усердная борьба".

По информации, указанные 300 человек подозреваются в сотрудничестве с террористический организацией FETÖ.