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Названа смертность от коронавируса в Грузии за сутки

Названа смертность от коронавируса в Грузии за сутки В Грузии за последние сутки был выявлен еще 1 791 случай заражения коронавирусом, 2 413 человек выздоровели и были выписаны домой, 28 пациентов скончались
В регионе
1 ноября 2020 г. 11:15
Названа смертность от коронавируса в Грузии за сутки

В Грузии за последние сутки был выявлен еще 1 791 случай заражения коронавирусом, 2 413 человек выздоровели и были выписаны домой, 28 пациентов скончались.

Как передает местное бюро Report, об этом заявляет официальный сайт правительства Грузии, созданный в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 40 727 человек, число излечившихся - 25 104, скончались 335 пациентов.

На карантине находятся 3 007, в больницах - 4 188 человек. 2 204 бессимптомных пациента помещены под медицинское наблюдение в специальные отели, выделенные для больных коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada koronavirusdan 28 nəfər ölüb

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