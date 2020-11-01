Названа смертность от коронавируса в Грузии за сутки

В Грузии за последние сутки был выявлен еще 1 791 случай заражения коронавирусом, 2 413 человек выздоровели и были выписаны домой, 28 пациентов скончались

В Грузии за последние сутки был выявлен еще 1 791 случай заражения коронавирусом, 2 413 человек выздоровели и были выписаны домой, 28 пациентов скончались.

Как передает местное бюро Report, об этом заявляет официальный сайт правительства Грузии, созданный в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в соседней стране достигло 40 727 человек, число излечившихся - 25 104, скончались 335 пациентов.

На карантине находятся 3 007, в больницах - 4 188 человек. 2 204 бессимптомных пациента помещены под медицинское наблюдение в специальные отели, выделенные для больных коронавирусом.