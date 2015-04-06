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    Названа причина отключения электроснабжения во многих регионах Турции

    Директор энергораспределительной компании Турции (TEIAS) Кемаль Йылдыр подал в отставку

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Причиной отключения электроснабжения во многих районах Турции стал сбой в энергораспределительной системе. Как сообщает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов  Турции Танер Йылдыз.

    По его словам, директор энергораспределительной компании Турции (TEIAS) Кемаль Йылдыр подал в отставку, ряд сотрудников компании отстранены от работы до выяснения их роли в аварии.

    Серьезная авария в энергосистеме Турции произошла 31 марта, в результате чего от электроснабжения на 6-10 часов была отключена почти вся территория страны. Без света остались 80 из 81 турецких провинций.

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