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Навальный заявил, что завершает голодовку

Навальный заявил, что завершает голодовку Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области России, заявил, что завершает голодовку
В регионе
23 апреля 2021 г. 16:51
Навальный заявил, что завершает голодовку

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области России, заявил, что завершает голодовку, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня, и, говорят, это даже тяжелее", - говорится в аккаунте Навального в Instagram.

Он уточнил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, кроме того, ему делают исследования и анализы, а также отдают результаты и заключения.

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Версия на английском языке Alexei Navalny stops hunger strike
Версия на азербайджанском языке Aleksey Navalnı aclıq aksiyasını dayandırıb

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