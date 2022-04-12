НАТО считает неизбежным второй этап войны в Украине

Второй этап войны в Украине является неизбежным. Он будет более сложным и кровопролитным.

Второй этап войны в Украине является неизбежным. Он будет более сложным и кровопролитным.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Нас ждет быстрое вступление на второй этап этой войны, уже очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя. Итак, по нашим оценкам, мы вступаем на второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается", - сказал Джоанэ.