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НАТО прокомментировала ситуацию в Армении

НАТО прокомментировала ситуацию в Армении НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции.
В регионе
25 февраля 2021 г. 21:03
НАТО прокомментировала ситуацию в Армении

НАТО внимательно следит за развитием ситуации в Армении, призывает стороны избегать эскалации и решать все разногласия мирно в рамках конституции.

Как передает Report, об этом написала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием событий в Армении. Важно избегать высказываний и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны решаться мирно и демократично в соответствии с конституцией Армении", - написала она.

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