НАТО осудило запуск Ираном баллистической ракеты в сторону Турции
В регионе
- 04 марта, 2026
- 16:55
Североатлантический альянс осудил действия Ирана после того, как силы ПВО НАТО перехватили в Восточном Средиземноморье иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в сторону Турции.
Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.
"НАТО твердо поддерживает всех союзников, включая Турцию, в связи с тем, что Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону", - заявила пресс-секретарь Эллисон Харт.
Отметим, что баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии, после чего была зафиксирована на подлете к Турции. Объект был перехвачен и уничтожен силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО над акваторией Восточного Средиземноморья.
