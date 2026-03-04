Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    НАТО осудило запуск Ираном баллистической ракеты в сторону Турции

    • 04 марта, 2026
    • 16:55
    НАТО осудило запуск Ираном баллистической ракеты в сторону Турции

    Североатлантический альянс осудил действия Ирана после того, как силы ПВО НАТО перехватили в Восточном Средиземноморье иранскую баллистическую ракету, направлявшуюся в сторону Турции.

    Как передает Report, об этом сообщает Haber Global.

    "НАТО твердо поддерживает всех союзников, включая Турцию, в связи с тем, что Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону", - заявила пресс-секретарь Эллисон Харт.

    Отметим, что баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии, после чего была зафиксирована на подлете к Турции. Объект был перехвачен и уничтожен силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО над акваторией Восточного Средиземноморья.

    Операция США и Израиля против Ирана Турция НАТО
    NATO İranın Türkiyəni hədəf almasını qınayıb
    NATO condemns Iran for targeting Türkiye
    Лента новостей