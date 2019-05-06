​Население Армении сократилось

Численность населения Армении по состоянию на 1 апреля 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 7,8 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Комитете национальной статистики Армении.

По сравнению с началом года численность населения республики снизилась на 3,2 тыс. человек за счет превышения отрицательного миграционного сальдо - 3.9 тыс. человек над естественным приростом - 0.7 тыс. человек.

Число городского населения Армении на 1 апреля составило 1 893.4 тыс. жителей (спад на 1,1 тыс.). В Ереване - 1 081.6 тыс. жителей. В сельской местности численность населения снизилась на 6700 человек до 1 068.7 тыс. человек.

Согласно данным Нацстатслужбы, за первый квартал 2019 года в республике родилось 8042 детей, что на 3,1% меньше того же периода 2018 года. При этом за отчётный период на 3,4% возросло число смертных случаев - до 7 373.