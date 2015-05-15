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    ​Акция протеста работников завода в Ереване продолжается - ФОТО

    Они выдвинули 9 требований социального направления

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Сегодня продолжился двухдневный сидячий пикет бывших сотрудников завода "Наирит", проходящий перед зданием правительства. 

    Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ.
    Участники акции требуют от властей Армении выплатить задолженные им долги по зарплатам, продлить срок оплаты за учету их детей. В целом, ими выдвинуто 9 требований социального направления.
    Отметим, что завод "Наирит" приостановил деятельность из-за финансовых проблем. На днях премьер-министр Армении Ерванд Захарян заявил, что для перезагрузки "Наирит" требуется 300 млн. долларов.

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