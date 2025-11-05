Национальные музеи Грузии и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
В регионе
- 05 ноября, 2025
- 15:28
В Тбилиси подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем Грузии и Азербайджанским национальным музеем ковра.
Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках меморандума музеи двух стран планируют в будущем реализовать проекты по организации выставок, мастер-классов, обмену опытом по консервации и реставрации в области ковроткачества и текстиля.
Азербайджанская сторона надеется, что в ближайшем будущем в различных музеях Грузии будут представлены выставки, интерактивные мероприятия и обучающие программы, отражающие культуру ковроткачества и текстиля.
Данное сотрудничество считается важным шагом в сохранении и представлении общественности культурного наследия как Азербайджана, так и Грузии.
