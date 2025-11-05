İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Gürcüstan və Azərbaycan Milli Muzeyləri arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:11
    Gürcüstan və Azərbaycan Milli Muzeyləri arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    Tbilisidə Gürcüstan Milli Muzeyi ilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, memorandum çərçivəsində iki ölkə muzeyləri gələcəkdə sərgilərin təşkili, ustad dərsləri, xalçaçılıq və tekstil sahəsində konservasiya və restavrasiyada təcrübə mübadiləsi layihələrini həyata keçirməyi planlaşdırır.

    Azərbaycan tərəfi ümid edir ki, yaxın gələcəkdə Gürcüstanın müxtəlif muzeylərində xalçaçılıq və tekstil mədəniyyətini əks etdirən sərgilər, interaktiv tədbirlər və təlim proqramları təqdim olunacaq.

    Muzeylərarası əməkdaşlıq həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan mədəni irsinin qorunması və geniş ictimaiyyətə təqdim olunması baxımından önəmli addım hesab olunur.

    Национальные музеи Грузии и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
    Azerbaijan and Georgia museums sign cooperation memorandum

