Gürcüstan və Azərbaycan Milli Muzeyləri arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
Region
- 05 noyabr, 2025
- 15:11
Tbilisidə Gürcüstan Milli Muzeyi ilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, memorandum çərçivəsində iki ölkə muzeyləri gələcəkdə sərgilərin təşkili, ustad dərsləri, xalçaçılıq və tekstil sahəsində konservasiya və restavrasiyada təcrübə mübadiləsi layihələrini həyata keçirməyi planlaşdırır.
Azərbaycan tərəfi ümid edir ki, yaxın gələcəkdə Gürcüstanın müxtəlif muzeylərində xalçaçılıq və tekstil mədəniyyətini əks etdirən sərgilər, interaktiv tədbirlər və təlim proqramları təqdim olunacaq.
Muzeylərarası əməkdaşlıq həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan mədəni irsinin qorunması və geniş ictimaiyyətə təqdim olunması baxımından önəmli addım hesab olunur.
Son xəbərlər
16:07
AQTA: Son günlər şadlıq saraylarında mənşəyi məlum olmayan ətlər aşkarlanıbDigər
16:06
Lu Mey: Çin elmi-texniki nailiyyətlərini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdırİnfrastruktur
16:04
Zərdabda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıbHadisə
16:01
AEBA: İran müfəttişlərimizi bütün nüvə obyektlərinə buraxmalıdırRegion
15:57
Fərəc Əliyev: "Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır"Fərdi
15:57
Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin olunubİnfrastruktur
15:52
Bakıdakı bütün avtobuslarda NFC ödənişləri mümkün olacaqİnfrastruktur
15:50
Foto
Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşübDaxili siyasət
15:44
Rəy