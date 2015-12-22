Нацбанк Казахстана: При падении цен на нефть возможна балансировка курса тенге на новых значениях

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "Национальный банк Казахстана не препятствует фундаментальному тренду курсообразования. Если цены на нефть преодолеют уровень в 30 долларов за баррель, а курс рубля к доллару ослабнет более чем на 10 процентов к текущему уровню, то возможна балансировка курса тенге на новых значениях". Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев.

По его словам, в декабре усилилось давление на обменный курс тенге в сторону его ослабления. Основной причиной является ускорение падения цен на нефть. С начала декабря снижение составило 18 процентов.