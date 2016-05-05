На жилые районы турецкого города Килис упали еще две ракеты

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Еще две ракеты упали на жилые районы турецкого города Килис на границе с Сирией, несколько человек пострадали.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

По данным собеседника агентства, ракеты были запущены с подконтрольной боевикам террористической группировки "Исламское государство" территории Сирии.

Ранее в четверг уже сообщалось о падении двух ракет на территорию Килиса, тогда ранения получил один человек. Этот турецкий город за последние месяцы неоднократно подвергался ракетным обстрелам с приграничной территории Сирии, находящейся под контролем ИГ, в результате чего погибли около 20 человек. Турецкая артиллерия каждый раз открывала ответный огонь.