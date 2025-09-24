На западе Турции произошло землетрясение
24 сентября, 2025
- 03:13
В районе Сындыргы провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 01:27 по местному (02:27 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 7 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
