В районе Сындыргы провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 01:27 по местному (02:27 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 7 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.