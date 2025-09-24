Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    На западе Турции произошло землетрясение

    На западе Турции произошло землетрясение

    В районе Сындыргы провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 01:27 по местному (02:27 по бакинскому) времени, очаг залегал на глубине 7 км.

    Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində zəlzələ baş verib

