Türkiyənin Balıkesir vilayətində zəlzələ baş verib
Region
- 24 sentyabr, 2025
- 02:54
Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeraltı təkanlar Türkiyə saatı ilə 01:27-də Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.
Zələzlənin yerin 7 kilometr dərinliyində baş verdiyi qeyd olunub.
02:54
