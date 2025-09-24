Türkiyənin Balıkesir vilayətində zəlzələ baş verib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yeraltı təkanlar Türkiyə saatı ilə 01:27-də Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.

    Zələzlənin yerin 7 kilometr dərinliyində baş verdiyi qeyd olunub.

