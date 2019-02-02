На юге Ирана совершено нападение на штаб КСИР, погиб один человек

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате нападения террористов на штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Никшехр в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

По данным агентства, нападение было совершено на штаб сил мобилизации КСИР.

Двое из получивших находятся в критическом состоянии и отправлены в госпиталь.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джейш аль-Адль".