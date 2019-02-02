На юге Ирана совершено нападение на штаб КСИР, погиб один человек

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате нападения террористов на штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Никшехр в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, передает Report со ссылкой на иранские СМИ.
По данным агентства, нападение было совершено на штаб сил мобилизации КСИР.
Двое из получивших находятся в критическом состоянии и отправлены в госпиталь.
Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джейш аль-Адль".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости