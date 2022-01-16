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На юге Ирана произошло два землетрясения

На юге Ирана произошло два землетрясения В Иране произошло два землетрясения.
В регионе
16 января 2022 г. 11:30
На юге Ирана произошло два землетрясения

В Иране произошло два землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Так, сейсмологи зафиксировали землетрясения магнитудой 4,7 и 4,8 на юге Ирана.

Первое землетрясение магнитудой 4,8 находился в 12 км к юго-западу от острова Харк. Очаг находится на глубине 20 км.

Второе землетрясение магнитудой 4,7 был зарегистрирован в 28 км от острова Харк. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступали.

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