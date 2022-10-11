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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетных ударов

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетных ударов ВС России 11 октября снова наносят ракетные удары по Украине. Взрывы раздаются во многих областях страны, в связи с чем объявлена воздушная тревога.
В регионе
11 октября 2022 г. 12:38
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетных ударов

ВС России 11 октября снова наносят ракетные удары по Украине. Взрывы раздаются во многих областях страны, в связи с чем объявлена воздушная тревога.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, российские войска уже запустили по Украине несколько десятков ракет типа Х-101 и Х-555. Силам ПВО удалось сбить четыре воздушных цели.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области рассылает экстренные оповещения.

По данным украинского издания "Страна", в рассылке ГСЧС говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призывают оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Отметим, что сегодня утром российские войска выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.

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Версия на английском языке Missile strikes prompt announcement of air alert all over Ukraine

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