На всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетных ударов

ВС России 11 октября снова наносят ракетные удары по Украине. Взрывы раздаются во многих областях страны, в связи с чем объявлена воздушная тревога.

ВС России 11 октября снова наносят ракетные удары по Украине. Взрывы раздаются во многих областях страны, в связи с чем объявлена воздушная тревога.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, российские войска уже запустили по Украине несколько десятков ракет типа Х-101 и Х-555. Силам ПВО удалось сбить четыре воздушных цели.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области рассылает экстренные оповещения.

По данным украинского издания "Страна", в рассылке ГСЧС говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призывают оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Отметим, что сегодня утром российские войска выпустили по Запорожью 12 ракет С-300. Один человек погиб.