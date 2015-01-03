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    На турецко-сирийской границе похищен сержант Вооруженных сил Турции

    Предположительно, его похитили либо боевики сирийского крыла ПКК, либо контрабандисты

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В одном из постов турецко-сирийской границы похищен сержант Вооруженных сил Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел два дня назад в селе Явузлу Килисского района.

    Для задержания контрабандистов турецкий военнослужащий перешел на сирийскую сторону и не вернулся. После этого забили тревогу о его похищении.

    Предположительно, сержант был похищен либо боевиками сирийского крыла ПКК, либо контрабандистами и находится под домашним арестом. Информацию подтвердили также военные источники.

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