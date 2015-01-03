На турецко-сирийской границе похищен сержант Вооруженных сил Турции

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В одном из постов турецко-сирийской границы похищен сержант Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел два дня назад в селе Явузлу Килисского района.

Для задержания контрабандистов турецкий военнослужащий перешел на сирийскую сторону и не вернулся. После этого забили тревогу о его похищении.

Предположительно, сержант был похищен либо боевиками сирийского крыла ПКК, либо контрабандистами и находится под домашним арестом. Информацию подтвердили также военные источники.