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На Турцию обрушился сильный снегопад

На Турцию обрушился сильный снегопад По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней
В регионе
15 февраля 2021 г. 17:42
На Турцию обрушился сильный снегопад

Мощный снегопад обрушился сегодня на центральную часть Турции, в том числе Анкару, в турецкой столице затруднено движение автотранспорта, из-за гололеда участились случаи ДТП, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Накануне большое количество снега выпало в Стамбуле, где до среды отменили занятия в учебных заведениях, было также прервано паромное сообщение через Босфор. В настоящее время снегопад в городе ослаб, однако автомобильное движение затруднено, коммунальные службы работают над расчисткой улиц. Аэропорты работают штатно.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Стамбуле и центральной Турции может продлиться до пяти дней.

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