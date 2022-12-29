На территорию Беларуси упала ракета С-300

В Беларуси зафиксировано падение ракеты комплекса С-300 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00.

В Беларуси зафиксировано падение ракеты комплекса С-300 29 декабря, в промежутке с 10:00 до 11:00.

Как передает Report, об этом сообщает "Белта".

По информации агентства, ракета прилетела с территории Украины. Министерство обороны Беларуси сообщило, что ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области, недалеко от границы с Украиной. О происшествии проинформирован президент страны Александр Лукашенко.

Следственный комитет и Минобороны республики рассматривают две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.