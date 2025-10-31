На северо-западе Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 07:18 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12,9 километра.

Отметим, что 27 октября в Балыкесире уже происходило землетрясение магнитудой 6,1.