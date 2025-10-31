Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    На северо-западе Турции произошло землетрясение

    В регионе
    • 31 октября, 2025
    • 08:44
    На северо-западе Турции произошло землетрясение

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2.

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 07:18 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 12,9 километра.

    Отметим, что 27 октября в Балыкесире уже происходило землетрясение магнитудой 6,1.

    Турция землетрясение AFAD
    Balıkesirdə yenidən zəlzələ qeydə alınıb

    Последние новости

    09:11

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2025)

    Финансы
    09:05

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $66

    Энергетика
    08:55

    Трамп: Республиканцам пора перейти к "ядерному варианту" преодоления шатдауна

    Другие страны
    08:44

    На северо-западе Турции произошло землетрясение

    В регионе
    08:23

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:48

    Китайские власти готовы полностью освободить от пошлин все товары из стран Африки

    Другие страны
    07:14

    Си Цзиньпин: Китай будет создавать возможности для развития АТР и всего мира

    Другие страны
    06:53

    В село Хыдырлы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:52

    Президент Южной Кореи поставил под сомнение будущее свободной торговли

    Другие страны
    Лента новостей