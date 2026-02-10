В Сомали самолет с 55 пассажирами на борту потерпел крушение сразу после взлета

Самолет авиакомпании StarSky с 55 пассажирами на борту потерпел крушение в Сомали сразу после взлета из международного аэропорта Аден-Адде.

Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mirror.

Сообщается, что воздушное судно рухнуло на берегу Индийского океана. Очевидцы, находящиеся на пляже, заметили, что самолет летел слишком низко, после чего проехался по мелководью.

Спасательные бригады прибыли на место крушения всего за несколько минут - людей удалось эвакуировать, пострадавших нет.

"Приоритетом было обеспечение противопожарных мер, учитывая близость к воде. Мы с облегчением сообщаем, что все на борту были эвакуированы благополучно", - заявил представитель аэропорта.