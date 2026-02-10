В Сомали самолет с 55 пассажирами на борту потерпел крушение сразу после взлета
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 17:30
Самолет авиакомпании StarSky с 55 пассажирами на борту потерпел крушение в Сомали сразу после взлета из международного аэропорта Аден-Адде.
Как передает Report, об этом сообщает издание Daily Mirror.
Сообщается, что воздушное судно рухнуло на берегу Индийского океана. Очевидцы, находящиеся на пляже, заметили, что самолет летел слишком низко, после чего проехался по мелководью.
Спасательные бригады прибыли на место крушения всего за несколько минут - людей удалось эвакуировать, пострадавших нет.
"Приоритетом было обеспечение противопожарных мер, учитывая близость к воде. Мы с облегчением сообщаем, что все на борту были эвакуированы благополучно", - заявил представитель аэропорта.
Последние новости
17:55
В Азербайджане доля полностью обеспеченных бизнес-кредитов снизилась до 43,2%Финансы
17:53
Госпогранслужбу Кыргызстана вывели из состава ГКНБВ регионе
17:46
Названы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли МеджлисаМилли Меджлис
17:34
Азербайджан начал импорт клубники из СШАБизнес
17:33
Фото
Вице-президент США прибыл в АзербайджанВнешняя политика
17:30
Депутаты Азербайджана и Мексики обсудили укрепление сотрудничестваВнешняя политика
17:30
Видео
В Сомали самолет с 55 пассажирами на борту потерпел крушение сразу после взлетаДругие страны
17:23
Число жертв крушения парома на Филиппинах превысило 50 человекДругие страны
17:07