В Азербайджане в 75 объектах выявлены случаи нарушения конкурентного законодательства

В Азербайджане по итогам расследований фактов недобросовестной конкуренции в 2025 году самым распространенным нарушением признано незаконное использование товарных знаков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

Согласно информации, в прошлом году в связи со случаями недобросовестной конкуренции были проведены расследования в отношении 75 хозяйствующих субъектов, по итогам которых по признакам нарушения конкурентного законодательства возбуждено 28 дел.

В то же время 23 хозяйствующих субъекта добровольно устранили нарушения конкурентного законодательства.

Сообщается, что в течение года в распределении нарушений по существу, связанных со случаями недобросовестной конкуренции, преобладали случаи допущения недобросовестной конкуренции путем незаконного использования товарного знака. По данной категории зафиксировано 55 фактов.

Наряду с этим выявлено 20 нарушений по другим случаям недобросовестной конкуренции.

Продвижение культуры конкуренции, обеспечение равных возможностей среди предпринимателей создает условия для формирования устойчивой деловой среды и повышения экономической эффективности.