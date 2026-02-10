В Азербайджане в 75 объектах выявлены случаи нарушения конкурентного законодательства

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    10 февраля, 2026
    В Азербайджане по итогам расследований фактов недобросовестной конкуренции в 2025 году самым распространенным нарушением признано незаконное использование товарных знаков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

    Согласно информации, в прошлом году в связи со случаями недобросовестной конкуренции были проведены расследования в отношении 75 хозяйствующих субъектов, по итогам которых по признакам нарушения конкурентного законодательства возбуждено 28 дел.

    В то же время 23 хозяйствующих субъекта добровольно устранили нарушения конкурентного законодательства.

    Сообщается, что в течение года в распределении нарушений по существу, связанных со случаями недобросовестной конкуренции, преобладали случаи допущения недобросовестной конкуренции путем незаконного использования товарного знака. По данной категории зафиксировано 55 фактов.

    Наряду с этим выявлено 20 нарушений по другим случаям недобросовестной конкуренции.

    Продвижение культуры конкуренции, обеспечение равных возможностей среди предпринимателей создает условия для формирования устойчивой деловой среды и повышения экономической эффективности.

    Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıb
