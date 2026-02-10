Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции автопрома из Турции

    Бизнес
    • 10 февраля, 2026
    • 16:27
    Азербайджан в январе 2026 года импортировал продукцию автомобильной промышленности из Турции на сумму $4,596 млн, что на 27,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

    В отчетный период общая стоимость экспорта продукции автомобильной промышленности Турции в годовом сравнении выросла на 2,2% и достигла $3 млрд 062 млн.

    Наибольший объем импорта этой продукции из Турции осуществили Германия на сумму $490,007 млн (на 6,1% больше по сравнению с годом ранее), Франция - на $311,036 млн (на 4,9% меньше) и Испания - на $291,741 млн (на 14,2% больше).

    Azərbaycan Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 27 %-dən çox azaldıb
    Azerbaijan's spending on auto imports from Türkiye falls by over 27%
