Азербайджан сократил расходы на импорт продукции автопрома из Турции

Азербайджан в январе 2026 года импортировал продукцию автомобильной промышленности из Турции на сумму $4,596 млн, что на 27,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

В отчетный период общая стоимость экспорта продукции автомобильной промышленности Турции в годовом сравнении выросла на 2,2% и достигла $3 млрд 062 млн.

Наибольший объем импорта этой продукции из Турции осуществили Германия на сумму $490,007 млн (на 6,1% больше по сравнению с годом ранее), Франция - на $311,036 млн (на 4,9% меньше) и Испания - на $291,741 млн (на 14,2% больше).