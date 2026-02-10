Azərbaycan Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 27 %-dən çox azaldıb
Biznes
- 10 fevral, 2026
- 16:01
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 4,596 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 27,4 % azdır.
Hesabat dövründə Türkiyənin avtomobil sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,2 % artaraq 3 milyard 062 milyon ABŞ dollarına çatıb.
Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını Almaniya 490,007 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 6,1 % çox), Fransa 311,036 milyon ABŞ dolları (4,9 % az) və İspaniya 291,741 milyon ABŞ dolları (14,2 % çox) dəyərində həyata keçirib.
