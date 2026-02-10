İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 27 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 10 fevral, 2026
    • 16:01
    Azərbaycan Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 27 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan Türkiyədən 4,596 milyon ABŞ dolları dəyərində avtomobil sənayesi məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 27,4 % azdır.

    Hesabat dövründə Türkiyənin avtomobil sənayesi məhsulları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,2 % artaraq 3 milyard 062 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox bu məhsulların idxalını Almaniya 490,007 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 6,1 % çox), Fransa 311,036 milyon ABŞ dolları (4,9 % az) və İspaniya 291,741 milyon ABŞ dolları (14,2 % çox) dəyərində həyata keçirib.

    avtomobil sənayesi Azərbaycan Türkiyə
    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции автопрома из Турции

    Son xəbərlər

    16:37

    Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıb

    Biznes
    16:37

    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Region
    16:35

    ABŞ vitse-prezidenti: Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülhün yeni formatı olacaq

    Digər ölkələr
    16:34

    AIIB Bakı metrosunun genişləndirilməsi üzrə krediti təsdiqləyib

    Maliyyə
    16:22

    Vens: Qrenlandiya ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Digər ölkələr
    16:19

    Vens: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    16:14

    Qırğızıstan və Türkiyə vizasız rejimi 180 günə qədər artıra bilər

    Region
    16:10

    Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunub

    Energetika
    16:09

    Fikrət Sideifzadə: "Gənc şahmatçılar Azərbaycan çempionatında sürpriz nəticəyə imza ata bilər"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti