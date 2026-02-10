По всей территории Германии работники госсектора проведут забастовку

Работники государственного сектора по всей Германии 11 февраля проведут забастовку.

Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ.

Протесты планируются во всех федеральных землях Германии, кроме Гессена.

Профсоюзы, организовавшие протест, выступают за повышение заработной платы работникам на 7%. Тарифный союз немецких земель (TdL), представляющий работодателей, до сих пор не представил ни одного предложения. Переговоры между ними должны состояться после завершения забастовок.

Забастовка объявлена среди работников университетских клиник, высших учебных заведений и дорожно-строительных администраций. В некоторых федеральных землях будут бастовать также работники детских садов и школ, ожидается отмена занятий. В некоторых регионах забастовку планируют распространить на сотрудников полиции, министерств земель и подчиненных им органов власти.