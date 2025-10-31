Balıkesirdə yenidən zəlzələ qeydə alınıb
Region
- 31 oktyabr, 2025
- 08:37
Türkiyədə 4,2 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar Türkiyə vaxtı ilə saat 07:18-də Balıkesir vilayətinin Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.
Zəlzələnin ocağı 12,9 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Dağıntı və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur.
Qeyd edək ki, oktyabrın 27-də Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınmışdı.
Son xəbərlər
09:08
"Kür" daha bir həndbolçunu sıralarına cəlb edibKomanda
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)Maliyyə
09:03
Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatların Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri başlayıbXarici siyasət
09:03
"Qarabağ" bu gün Premyer Liqada növbəti oyununu keçirəcəkFutbol
09:01
Tramp: Respublikaçıların şatdaunu aradan qaldırmaq üçün "nüvə variantı"na keçməsinin vaxtıdırDigər ölkələr
08:55
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2025)Maliyyə
08:53
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollardan aşağı düşübEnergetika
08:37
Balıkesirdə yenidən zəlzələ qeydə alınıbRegion
08:16