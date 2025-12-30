İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ARDNF: Qızıla qısamüddətli gəlir mənbəyi kimi baxmırıq

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 17:55
    ARDNF: Qızıla qısamüddətli gəlir mənbəyi kimi baxmırıq

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) üçün qızıl qısamüddətli gəlir mənbəyi deyil, ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının qorunmasına xidmət edən aktivdir.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq ARDNF-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qızıl emitent və tərəf-müqabili risklərindən nisbətən azad olmaqla, real faiz dərəcələri, valyuta bazarları və geosiyasi qeyri-müəyyənliklər fonunda portfelin dayanıqlılığını artıran aktiv rolunu oynayır.

    "Fondun 2026-cı il üzrə təsdiqlənmiş investisiya siyasətinə uyğun olaraq, qızıl altportfeli üzrə hədəf göstərici investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 35 %-nə qədər müəyyən edilib. Bu hədəfdən maksimal yuxarı uzaqlaşma intervalı isə 4 % səviyyəsində təsbit olunub. Mövcud göstəricilər göstərir ki, hazırkı qızıl ehtiyatları Fondun müəyyənləşdirdiyi strateji çərçivə daxilindədir. Bu ilin III rübündə qızıl altportfeli ilkin planlamaya uyğun şəkildə formalaşdırılıb və bu mərhələdə nəzərdə tutulan hədəflərə çatdırılıb.

    Bu səbəbdən, növbəti dövrlərdə qızıl altportfeli üzrə qərarlar qızıl qiymətlərinin qısamüddətli dəyişkənliyinə reaksiya vermək məqsədi daşımır, əksinə, təsdiqlənmiş strategiya, risk-gəlir balansı və portfelin ümumi strukturu nəzərə alınmaqla yenidən qiymətləndirilə bilər", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Bu ilin sentyabr ayının 30-na ARDNF-nin aktivləri ilin əvvəlinə (60 milyard 031,4 milyon ABŞ dolları) nisbətən 16,9 % artaraq 70 milyard 161,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Üçüncü rübün sonuna qızıl aktivlərinin həcmi 185 ton olmaqla 23 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Neft fondu 38,2 ton qızıl əldə edib.

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны
    SOFAZ sees gold as strategic reserve, not short-term income

