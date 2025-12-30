ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) не рассматривает золото как источник краткосрочного дохода, а видит в нем стратегический актив, служащий для защиты валютных резервов страны.

Как сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report, золото является надежным активом, повышающим устойчивость портфеля на фоне волатильности на финансовом рынке и геополитической неопределенности.

"В соответствии с утвержденной инвестиционной политикой ГНФАР на 2026 год, целевой показатель по золотому субпортфелю установлен на уровне до 35% от общей стоимости инвестиционного портфеля с вероятностью колебания в пределах 4%. Текущие показатели демонстрируют, что существующие золотые резервы находятся в пределах стратегических рамок, определенных Фондом. В III квартале этого года золотой субпортфель сформирован на запланированном целевом уровне", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, как утверждают в ГНФАР, решения по золотому субпортфелю принимаются не в зависимости от краткосрочных колебаний цен на драгметалл, а, наоборот, могут быть переоценены с учетом утвержденной стратегии, баланса риска и доходности, а также общей структуры портфеля.