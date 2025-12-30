Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    • 30 декабря, 2025
    • 18:30
    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) не рассматривает золото как источник краткосрочного дохода, а видит в нем стратегический актив, служащий для защиты валютных резервов страны.

    Как сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report, золото является надежным активом, повышающим устойчивость портфеля на фоне волатильности на финансовом рынке и геополитической неопределенности.

    "В соответствии с утвержденной инвестиционной политикой ГНФАР на 2026 год, целевой показатель по золотому субпортфелю установлен на уровне до 35% от общей стоимости инвестиционного портфеля с вероятностью колебания в пределах 4%. Текущие показатели демонстрируют, что существующие золотые резервы находятся в пределах стратегических рамок, определенных Фондом. В III квартале этого года золотой субпортфель сформирован на запланированном целевом уровне", - отмечается в сообщении.

    В связи с этим, как утверждают в ГНФАР, решения по золотому субпортфелю принимаются не в зависимости от краткосрочных колебаний цен на драгметалл, а, наоборот, могут быть переоценены с учетом утвержденной стратегии, баланса риска и доходности, а также общей структуры портфеля.

    ГНФАР золотой портфель валютные резервы
    ARDNF: Qızıla qısamüddətli gəlir mənbəyi kimi baxmırıq
    SOFAZ sees gold as strategic reserve, not short-term income

    Последние новости

    18:30

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    18:15

    Судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна отложен

    Происшествия
    18:10
    Фото

    На ряде дорог в Бинагади установлены новые светофоры

    Внутренняя политика
    18:10

    Baku TV в 2025 году отличился международным сотрудничеством и сильными медиапоказателями

    Медиа
    18:05

    Пезешкиан и Путин обсудили реализацию договоренностей между Ираном и Россией

    В регионе
    17:57

    Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились более чем на 30%

    АПК
    17:44

    В Германии неизвестные похитили около 30 млн евро из хранилища банка

    Другие страны
    17:40

    В Агдаме и Физули прошли праздничные мероприятия

    Карабах
    17:38

    AZAL берет в лизинг 3 самолета Airbus A321-200NX

    Инфраструктура
    Лента новостей