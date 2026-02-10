Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами

    Наука и образование
    • 10 февраля, 2026
    • 16:26
    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами

    Посол Азербайджана в Астане Агалар Атамогланов провел встречу с азербайджанскими студентами, обучающимися в вузах Казахстана.

    Как передает казахстанское бюро Report, встреча прошла в формате открытого диалога.

    В ходе общения были обсуждены вопросы учебы и адаптации студентов, возможности их академического и профессионального развития, а также перспективы участия молодежи в общественных и культурных проектах.

    Посол подчеркнул важность активной гражданской позиции молодежи и призвал студентов достойно представлять Азербайджан за рубежом.

    Отдельное внимание на встрече было уделено роли образования в укреплении азербайджано-казахстанских отношений, а также расширению гуманитарных и молодежных связей между двумя странами.

    Казахстан Агалар Атамогланов азербайджанские студенты в Казахстане
    Фото
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb
    Azerbaijani envoy to Kazakhstan meets Azerbaijani students
    Ты - Король

    Последние новости

    17:00

    Суд продлил домашний арест Рамизу Мехтиеву

    Происшествия
    16:34

    По всей территории Германии работники госсектора проведут забастовку

    Другие страны
    16:30

    АБИИ утвердил кредит на расширение Бакметрополитена

    Финансы
    16:27

    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции автопрома из Турции

    Бизнес
    16:26
    Фото

    Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами

    Наука и образование
    16:22
    Фото

    В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом секторе

    АПК
    16:21

    Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI веке

    Другие страны
    16:19

    Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США

    Другие страны
    16:18
    Видео

    В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в реку

    Другие страны
    Лента новостей