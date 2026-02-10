Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентами
Наука и образование
- 10 февраля, 2026
- 16:26
Посол Азербайджана в Астане Агалар Атамогланов провел встречу с азербайджанскими студентами, обучающимися в вузах Казахстана.
Как передает казахстанское бюро Report, встреча прошла в формате открытого диалога.
В ходе общения были обсуждены вопросы учебы и адаптации студентов, возможности их академического и профессионального развития, а также перспективы участия молодежи в общественных и культурных проектах.
Посол подчеркнул важность активной гражданской позиции молодежи и призвал студентов достойно представлять Азербайджан за рубежом.
Отдельное внимание на встрече было уделено роли образования в укреплении азербайджано-казахстанских отношений, а также расширению гуманитарных и молодежных связей между двумя странами.
