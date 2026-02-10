Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Депутаты Азербайджана и Мексики обсудили укрепление сотрудничества

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 17:30
    Депутаты Азербайджана и Мексики обсудили укрепление сотрудничества

    Группа депутатов Милли Меджлиса встретилась с председателем Палаты депутатов Мексики, депутатом Кенией Лопес Рабадан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике.

    Сообщается, что во встрече приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, депутат Самед Сеидов, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Мексика, депутат Жаля Алиева и член этой группы, депутат Севиндж Фаталиева.

    Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев и председатель группы дружбы Мексика-Азербайджан в Палате депутатов Мексики, депутат Дульсе Мария Корина Вильегас.

    Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и провели обмен мнениями по укреплению межпарламентского диалога и сотрудничества между двумя странами.

    Azərbaycan və Meksika deputatları əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijani lawmakers meet with Mexico's Chamber of Deputies speaker
