Депутаты Азербайджана и Мексики обсудили укрепление сотрудничества
- 10 февраля, 2026
- 17:30
Группа депутатов Милли Меджлиса встретилась с председателем Палаты депутатов Мексики, депутатом Кенией Лопес Рабадан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике.
Сообщается, что во встрече приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, депутат Самед Сеидов, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Мексика, депутат Жаля Алиева и член этой группы, депутат Севиндж Фаталиева.
Во встрече также приняли участие посол Азербайджана в Мексике Сеймур Фаталиев и председатель группы дружбы Мексика-Азербайджан в Палате депутатов Мексики, депутат Дульсе Мария Корина Вильегас.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, и провели обмен мнениями по укреплению межпарламентского диалога и сотрудничества между двумя странами.
La delegación encabezada por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores e Interparlamentarias de la Asamblea Nacional (Milli Majlis) de la República de Azerbaiyán, diputado Samad Seyidov @SamadSeyidov, e integrada por la presidenta del Grupo de Trabajo Interparlamentario… pic.twitter.com/u06Oa1wpjA— Embajada de la República de Azerbaiyán en México (@AzEmbMex) February 10, 2026