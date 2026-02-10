Azerbaijani lawmakers meet with Mexico's Chamber of Deputies speaker

A group of Azerbaijani lawmakers met with Kenia López Rabadán, the speaker of Mexico's Chamber of Deputies, Report informs.

According to Azerbaijan's Embassy in Mexico, the meeting included Samad Seyidov, Chairman of the Milli Majlis Committee on International Relations and Interparliamentary Relations, Jala Aliyeva, chair of the Azerbaijan–Mexico Interparliamentary Working Group, and Sevinj Fataliyeva, a member of the same group.

Also attending were Azerbaijan's ambassador to Mexico, Seymur Fataliyev, and Dulce María Corina Villegas, chair of the Mexico–Azerbaijan Friendship Group in the Chamber of Deputies.

The parties discussed issues of mutual interest and exchanged views on strengthening interparliamentary dialogue and cooperation between the two countries.