Число жертв крушения парома на Филиппинах превысило 50 человек
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 17:23
Число погибших в результате крушения парома типа "Ro-Ro" под названиемм Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин увеличилось до 51.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на береговую охрану страны.
Ранее сообщалось о гибели 45 человек.
После возобновления поисковых работ водолазы обнаружили на борту затонувшего судна тела двух детей и троих взрослых.
Пассажирский паром, осуществлявший рейс из города Замбоанга в город Джоло, затонул вечером 25 января неподалеку от острова Балук в провинции Басилан. Спасены были 316 пассажиров.
Последние новости
17:55
В Азербайджане доля полностью обеспеченных бизнес-кредитов снизилась до 43,2%Финансы
17:53
Госпогранслужбу Кыргызстана вывели из состава ГКНБВ регионе
17:46
Названы дата и повестка очередного пленарного заседания Милли МеджлисаМилли Меджлис
17:34
Азербайджан начал импорт клубники из СШАБизнес
17:33
Фото
Вице-президент США прибыл в АзербайджанВнешняя политика
17:30
Депутаты Азербайджана и Мексики обсудили укрепление сотрудничестваВнешняя политика
17:30
Видео
В Сомали самолет с 55 пассажирами на борту потерпел крушение сразу после взлетаДругие страны
17:23
Число жертв крушения парома на Филиппинах превысило 50 человекДругие страны
17:07