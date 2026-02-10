Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Число жертв крушения парома на Филиппинах превысило 50 человек

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 17:23
    Число жертв крушения парома на Филиппинах превысило 50 человек

    Число погибших в результате крушения парома типа "Ro-Ro" под названиемм Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин увеличилось до 51.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на береговую охрану страны.

    Ранее сообщалось о гибели 45 человек.

    После возобновления поисковых работ водолазы обнаружили на борту затонувшего судна тела двух детей и троих взрослых.

    Пассажирский паром, осуществлявший рейс из города Замбоанга в город Джоло, затонул вечером 25 января неподалеку от острова Балук в провинции Басилан. Спасены были 316 пассажиров.

    Filippində qəza qurbanlarının sayı 50 nəfəri ötüb
    Death toll from ferry disaster in Philippines exceeds 50
