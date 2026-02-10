Число жертв крушения парома на Филиппинах превысило 50 человек

Число погибших в результате крушения парома типа "Ro-Ro" под названиемм Trisha Kerstin 3 на юге Филиппин увеличилось до 51.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABS-CBN News со ссылкой на береговую охрану страны.

Ранее сообщалось о гибели 45 человек.

После возобновления поисковых работ водолазы обнаружили на борту затонувшего судна тела двух детей и троих взрослых.

Пассажирский паром, осуществлявший рейс из города Замбоанга в город Джоло, затонул вечером 25 января неподалеку от острова Балук в провинции Басилан. Спасены были 316 пассажиров.