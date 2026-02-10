Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Суд продлил домашний арест Рамизу Мехтиеву

    Происшествия
    • 10 февраля, 2026
    • 17:00
    Суд продлил домашний арест Рамизу Мехтиеву

    Сабаильский районный суд продлил бывшему руководителю Администрации президента Азербайджана Рамизу Мехтиеву меру пресечения в виде домашнего ареста еще на четыре месяца.

    Как сообщает Report, соответствующее представление было внесено по ходатайству следователя Службы государственной безопасности (СГБ). По итогам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство и продлил срок меры пресечения на четыре месяца.

    Напомним, Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) УК АР.

    В рамках данного уголовного дела также арестованы председатель ПНФА Али Керимли, его советник Мамед Ибрагим, бывший руководитель секретариата НАНА и экс-сотрудник Администрации президента Эльдар Амиров. Накануне срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении указанных лиц, также был продлен на четыре месяца.

    Рамиз Мехтиев уголовное дело домашний арест
    Лента новостей