АБИИ утвердил кредит на расширение Бакметрополитена

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) утвердил кредит в размере 180 млн долларов на расширение Бакинского метрополитена.

Как сообщает Report со ссылкой на АБИИ, финансирование направлено на повышение надежности перевозок, эффективности технического обслуживания и эксплуатационной безопасности метро, а также на создание условий для дальнейшего расширения сети.

Проект предусматривает строительство и оснащение депо "Дарнагюль" и "Ходжасан", модернизацию 10 действующих станций "зеленой" линии, а также оказание консультационной поддержки. В частности, речь идет о подготовке проектной документации, надзоре за строительством, оценке экологического и социального воздействия и сопровождении реализации проекта.

В АБИИ отмечают, что депо "Дарнагюль" и "Ходжасан" станут ключевой операционной базой для повышения устойчивости и пропускной способности всей сети метро. Новая инфраструктура обеспечит необходимые мощности для стоянки и обслуживания подвижного состава и позволит разделить "красную" и "зеленую" линии на станции "28 Мая", что повысит надежность текущих перевозок и создаст основу для последующих этапов расширения.

Кроме того, проект нацелен на внедрение современных технических, экологических и финансовых стандартов, которые будут использованы при дальнейшем развитии "зеленой" линии и обновлении подвижного состава. Эти меры будут синергично дополнять планируемое расширение "фиолетовой" линии метро.

В банке подчеркивают, что реализация проекта обеспечит значительные экологические эффекты за счет развития низкоуглеродного общественного транспорта, снижения транспортной загруженности города, а также повышения энергоэффективности и уровня безопасности Бакинского метрополитена.