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На Россию надвигаются аномальные холода, температура воздуха упадет ниже -50°C

На Россию надвигаются аномальные холода, температура воздуха упадет ниже -50°C Большую часть россиян ожидает аномально холодная погода в ближайшие дни, в отдельных регионах морозы будут достигать 40-50 градусов.
В регионе
2 декабря 2023 г. 02:24
На Россию надвигаются аномальные холода, температура воздуха упадет ниже -50°C

Большую часть россиян ожидает аномально холодная погода в ближайшие дни, в отдельных регионах морозы будут достигать 40-50 градусов.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами - на 15-20 градусов ниже нормы. Особенно холодная погода ожидает Красноярский, Магаданский и Хабаровский края, Якутию и Чукотку.

"В Таймырском и Эвенкийском районах (Красноярский край - ред.) температура воздуха опустится до 35-42 градусов мороза. В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке будет до минус 43-49 градусов, в Якутии - даже минус до 54 градусов местами", - сообщил метеоролог.

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