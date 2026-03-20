Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    На острове Харк в Иране восстановлена безопасность

    На острове Харк в Персидском заливе, где расположен основной нефтяной терминал Ирана, восстановлена безопасность.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил Совет национальной безопасности Ирана.

    "На Харке безопасность полностью восстановлена, а экспорт нефти осуществляется бесперебойно и без каких-либо проблем", - говорится в сообщении.

    Также отмечается, что оборонительная готовность армии находится на высоком уровне, и на любые атаки будет дан сокрушительный ответ.

    Отметим, что 19 марта Иран заявил о готовности полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру стран-союзников США на Ближнем Востоке в случае повторных атак на объекты. Поводом для этого стали удары, нанесенные 18 марта войсками США и Израиля по острову Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, а также по объектам месторождения "Южный Парс", которое в настоящее время считается крупнейшим газовым месторождением в мире.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Остров Харк Персидский залив
    İranın Xarq adasında təhlükəsizlik bərpa olunub
    Последние новости

    21:29

    Зеленский назвал ключевые темы предстоящей встречи в США

    Другие страны
    21:07

    Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан

    Внутренняя политика
    21:02

    На острове Харк в Иране восстановлена безопасность

    В регионе
    20:55
    Видео

    Трамп: Иран хотел захватить Ближний Восток

    В регионе
    20:52

    МИД России: Удары по иранскому порту на Каспии затрагивают наши интересы

    В регионе
    20:45

    Пезешкиан обратился к соседним странам

    В регионе
    20:41

    Моди и король Бахрейна осудили атаки Ирана

    Другие страны
    20:24

    Пашинян: Отказ от мира с Азербайджаном является фатальной угрозой безопасности Армении

    В регионе
    20:14

    На страницах Президента в социальных сетях опубликована публикация по случаю праздника Новруз

    Внутренняя политика
    Лента новостей