На острове Харк в Иране восстановлена безопасность

На острове Харк в Персидском заливе, где расположен основной нефтяной терминал Ирана, восстановлена безопасность.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил Совет национальной безопасности Ирана.

"На Харке безопасность полностью восстановлена, а экспорт нефти осуществляется бесперебойно и без каких-либо проблем", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оборонительная готовность армии находится на высоком уровне, и на любые атаки будет дан сокрушительный ответ.

Отметим, что 19 марта Иран заявил о готовности полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру стран-союзников США на Ближнем Востоке в случае повторных атак на объекты. Поводом для этого стали удары, нанесенные 18 марта войсками США и Израиля по острову Харк в Персидском заливе, где расположен главный нефтяной терминал Ирана, а также по объектам месторождения "Южный Парс", которое в настоящее время считается крупнейшим газовым месторождением в мире.