İranın Xarq adasında təhlükəsizlik bərpa olunub
- 20 mart, 2026
- 20:51
İranın əsas neft terminalının yerləşdiyi Fars körfəzindəki Xarq adasında təhlükəsizlik bərpa olunub.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Milli Təhlükəsizlik Şurası məlumat yayıb.
"Xarqda təhlükəsizlik tamamilə bərqərar olunub və neft ixracı da problemsiz, fasiləsiz həyata keçirilir",- məlumatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, ordunun müdafiə hazırlığı yüksək səviyyəsindədir və bütün hücumlara sarsıdıcı cavab veriləcək.
Qeyd edək ki, İran martın 19-da obyektlərə təkrar hücumlar olacağı təqdirdə Yaxın Şərqdə ABŞ-nin müttəfiqi olan ölkələrin enerji infrastrukturunu tamamilə məhv etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Buna səbəb martın 18-də ABŞ və İsrail qoşunlarının İranın əsas neft terminalının yerləşdiyi Fars körfəzindəki Xarq adasına, eləcə də hazırda dünyanın ən böyük qaz yatağı olan "Cənubi Pars"ın obyektlərinə zərbələr endirməsidir.