    İranın Xarq adasında təhlükəsizlik bərpa olunub

    Region
    İranın Xarq adasında təhlükəsizlik bərpa olunub

    İranın əsas neft terminalının yerləşdiyi Fars körfəzindəki Xarq adasında təhlükəsizlik bərpa olunub.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın Milli Təhlükəsizlik Şurası məlumat yayıb.

    "Xarqda təhlükəsizlik tamamilə bərqərar olunub və neft ixracı da problemsiz, fasiləsiz həyata keçirilir",- məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, ordunun müdafiə hazırlığı yüksək səviyyəsindədir və bütün hücumlara sarsıdıcı cavab veriləcək.

    Qeyd edək ki, İran martın 19-da obyektlərə təkrar hücumlar olacağı təqdirdə Yaxın Şərqdə ABŞ-nin müttəfiqi olan ölkələrin enerji infrastrukturunu tamamilə məhv etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Buna səbəb martın 18-də ABŞ və İsrail qoşunlarının İranın əsas neft terminalının yerləşdiyi Fars körfəzindəki Xarq adasına, eləcə də hazırda dünyanın ən böyük qaz yatağı olan "Cənubi Pars"ın obyektlərinə zərbələr endirməsidir.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Xarq adasına hava zərbələri Fars körfəzi İranın neft-qaz yataqları
    На острове Харк в Иране восстановлена безопасность

