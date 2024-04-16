На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержаны 11 человек

Сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек в Тбилиси у здания парламента на митинге против закона об иноагентах.

Сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек в Тбилиси у здания парламента на митинге против закона об иноагентах.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"Правоохранителями за правонарушения в административном порядке задержаны 11 человек. Мы еще раз призываем организаторов и участников акции выражать свой протест в рамках закона. За любым правонарушением последует соответствующая правовая реакция со стороны правоохранительного ведомства," - говорится в заявлении.

Ранее председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что голосование по законопроекту об иноагентах в первом чтении перенесено на 17 апреля.