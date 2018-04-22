На митинг в центр Еревана пришли десятки тысяч человек

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Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Десятки тысяч человек собрались на площади Республики в центре Еревана на митинг против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих.

Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Однако до сих пор непонятно, кто будет оратором митинге.