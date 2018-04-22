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    На митинг в центр Еревана пришли десятки тысяч человек

    Впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих© RFE/RL

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Десятки тысяч человек собрались на площади Республики в центре Еревана на митинг против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих.

    Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

    Пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Однако до сих пор непонятно, кто будет оратором митинге.

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