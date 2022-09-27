На КПП "Верхний Ларс" могут ввести режим ЧС, открыть пункты временного размещения

Режим ЧС планируется ввести в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии, а также открыть там пункты временного размещения.

Режим ЧС планируется ввести в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии, а также открыть там пункты временного размещения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

"Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести положение о чрезвычайной ситуации [на КПП], развернуть там пункт временного размещения, потому что там есть женщины и дети", - сказал Меняйло.