О нас

На КПП "Верхний Ларс" могут ввести режим ЧС, открыть пункты временного размещения

На КПП "Верхний Ларс" могут ввести режим ЧС, открыть пункты временного размещения Режим ЧС планируется ввести в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии, а также открыть там пункты временного размещения.
В регионе
27 сентября 2022 г. 12:47
На КПП Верхний Ларс могут ввести режим ЧС, открыть пункты временного размещения

Режим ЧС планируется ввести в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе в Северной Осетии, а также открыть там пункты временного размещения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

"Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести положение о чрезвычайной ситуации [на КПП], развернуть там пункт временного размещения, потому что там есть женщины и дети", - сказал Меняйло.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Казахстан не будет выдавать РФ призванных к мобилизации россиян
Казахстан не будет выдавать РФ призванных к мобилизации россиян
27 сентября 2022 г. 12:41
МВД Грузии: На фоне мобилизации число въезжающих из РФ выросло почти в 2 раза
МВД Грузии: На фоне мобилизации число въезжающих из РФ выросло почти в 2 раза
27 сентября 2022 г. 12:22
В граничащих с Россией регионах Казахстана подорожала аренда недвижимости
В граничащих с Россией регионах Казахстана подорожала аренда недвижимости
27 сентября 2022 г. 12:00
Количество ожидающих проезда через границу РФ с Грузией автомобилей выросло
Количество ожидающих проезда через границу РФ с Грузией автомобилей выросло
27 сентября 2022 г. 11:39
Мобилизационный пункт развернут на границе с Грузией на КПП Верхний Ларс
Мобилизационный пункт развернут на границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс"
27 сентября 2022 г. 11:09
Медведев: РФ вправе применить ядерное оружие в случае необходимости
Медведев: РФ вправе применить ядерное оружие в случае необходимости
27 сентября 2022 г. 10:54
Казахстан обсудит с РФ рост числа прибывающих в страну россиян
Казахстан обсудит с РФ рост числа прибывающих в страну россиян
27 сентября 2022 г. 10:48
Генштаб ВСУ: За сутки ликвидированы 550 российских военнослужащих
Генштаб ВСУ: За сутки ликвидированы 550 российских военнослужащих
27 сентября 2022 г. 10:23
Британская разведка: Путин может объявить о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины 30 сентября
Британская разведка: Путин может объявить о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины 30 сентября
27 сентября 2022 г. 10:12
Консул Японии во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября
Консул Японии во Владивостоке покинет Россию до 28 сентября
27 сентября 2022 г. 08:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi