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На грузино-азербайджанской границе создан изоляционный пункт

На грузино-азербайджанской границе создан изоляционный пункт В четырех пунктах пропуска на границе с Грузией созданы временные зоны изоляции.
В регионе
20 октября 2021 г. 19:42
На грузино-азербайджанской границе создан изоляционный пункт

В четырех пунктах пропуска на границе с Грузией созданы временные зоны изоляции.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Службе доходов Министерства финансов Грузии.

Один из изоляционных пунктов установлен на контрольно-пропускном пункте “Красный мост” на границе с Азербайджаном. Здесь будут размещены лица, у которых подтвержден коронавирус или есть подозрения на заражение.

Проект реализован Международной организацией по миграции при финансовой поддержке Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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Версия на английском языке Isolation point set up on Georgian-Azerbaijani border
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində izolyasiya məntəqəsi yaradılıb

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