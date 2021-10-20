На грузино-азербайджанской границе создан изоляционный пункт

В четырех пунктах пропуска на границе с Грузией созданы временные зоны изоляции.

В четырех пунктах пропуска на границе с Грузией созданы временные зоны изоляции.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Службе доходов Министерства финансов Грузии.

Один из изоляционных пунктов установлен на контрольно-пропускном пункте “Красный мост” на границе с Азербайджаном. Здесь будут размещены лица, у которых подтвержден коронавирус или есть подозрения на заражение.

Проект реализован Международной организацией по миграции при финансовой поддержке Европейского Союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.