На границе Кыргызстана и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в районе кыргызско-китайской границы.

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в районе кыргызско-китайской границы.

Как передает Report, об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

"Очаг землетрясения располагался на территории Китая, в 26 км к юго-востоку от села Бедель, в 40 км к юго-востоку от села Ыштык, в 136 км к юго-востоку от города Каракол (областной центр Киргизии)", - говорится в сообщении.

По данным института, в населенных пунктах Киргизии "интенсивность землетрясения составила: село Бедель - 3 балла, село Ыштык 2,5 балла".

Как сообщает МЧС республики, жертв и разрушений в результате подземных толчков, которые были отмечены в 10:34 по местному времени, нет.