На борту потерпевшего крушение в Южном Судане самолета находились пять граждан Армении

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Потерпевший крушение в Южном Судане самолет Ан-12 был зарегистрирован в Таджикистане. Экипаж состоял из 6 человек, в том числе 5 граждан Армении и одного гражданина России.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в департаменте информации и печати МИД России.

"По информации посольства России в Уганде и по совместительству диппредставительства в Южном Судане, один из погибших членов экипажа, по предварительной информации, является россиянином",- заявили в департаменте, отметив, что заведующий консульским отделом посольства России в Уганде вылетит в четверг к месту крушения самолета в Южном Судане.

Сразу после взлета в аэропорту Джубы потерпел крушение грузовой самолет Ан-12. Падение произошло в 800 м от аэропорта. По сообщению местных СМИ, в результате авиакатастрофы погибли около 50 человек.