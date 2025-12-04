МВФ утвердил для Армении новый кредит на сумму свыше $170 млн

Международный валютный фонд (МВФ) на заседании своего исполнительного совета утвердил для Армении новое кредитное соглашение в 128,8 млн SDR (расчетная единица фонда, курс которой определяется по корзине из основных мировых валют. В пересчете на доллары США эта сумма составляет около $175 млн или 100% кредитной квоты Армении в МВФ.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Кредит будет предоставлен на три года в виде общей бюджетной поддержки (без целевой конкретизации). Сразу после подписания кредитного соглашения Армении станет доступен первый транш в 18,4 млн SDR ($25 млн), дальнейшие транши будут выдаваться по итогам регулярного анализа миссий фонда.

Предыдущее соглашение, на 2022-2025 годы, тоже было заключено в объеме 128,8 млн SDR (на момент заключения объем в долларах составлял $171,1 млн).